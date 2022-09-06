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Джонсон в прощальной речи: путин не добьется успеха, если будет шантажировать британцев

Джонсон в прощальной речи: путин не добьется успеха, если будет шантажировать британцев

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Сегодня Борис Джонсон возле своего офиса на Даунинг-стрит обратился к британцам с последней речью в роли премьер-министра Великобритании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sky News.

Цитата

"Это все, друзья. (...) Я знаю, что Лиз Трасс и консервативное правительство сделают все возможное, чтобы помочь людям пережить этот кризис, и мы победим. Если путин думает, что сможет добиться успеха, шантажируя и запугивая британский народ, он глубоко ошибается", – сказал Джонсон.

Детали

На прощание Джонсон перечислил свои достижения на должности премьер-министра. Он обратил внимание на свою политику относительно Brexit, введения вакцинации в условиях пандемии COVID-19, поставок оружия Украине и восстановления экономики после коронавируса.

Также Джонсон попросил поддержать Лиз Трасс и призвал к единству внутри Консервативной партии. Он заявил, что не будет вмешиваться в правительство, которое сформирует Трасс.

"Сейчас я похож на одну из тех ракет-носителей, которая выполнила свою функцию. Теперь я невидимо пришвартуюсь в каком-то отдаленном и темном уголке Тихого океана", – добавил Джонсон.

После прощальной речи Борис Джонсон вместе со своей женой покинул резиденцию премьер-министра на Даунинг стрит в Лондоне. Сегодня он должен формально сообщить королеве Елизавете II о своей отставке и передать должность Лиз Трасс.

Напомним

5 сентября стало известно, что глава британского МИД Лиз Трасс станет следующим премьер-министром Великобритании.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает сотрудничество с Борисом Джонсоном в его новом статусе.

Источник: УНН
Теги: Владимир Путин, Великобритания, Борис Джонсон
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