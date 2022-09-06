Джонсон в прощальной речи: путин не добьется успеха, если будет шантажировать британцев

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Сегодня Борис Джонсон возле своего офиса на Даунинг-стрит обратился к британцам с последней речью в роли премьер-министра Великобритании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sky News.

Цитата

"Это все, друзья. (...) Я знаю, что Лиз Трасс и консервативное правительство сделают все возможное, чтобы помочь людям пережить этот кризис, и мы победим. Если путин думает, что сможет добиться успеха, шантажируя и запугивая британский народ, он глубоко ошибается", – сказал Джонсон.

Детали

На прощание Джонсон перечислил свои достижения на должности премьер-министра. Он обратил внимание на свою политику относительно Brexit, введения вакцинации в условиях пандемии COVID-19, поставок оружия Украине и восстановления экономики после коронавируса.

Также Джонсон попросил поддержать Лиз Трасс и призвал к единству внутри Консервативной партии. Он заявил, что не будет вмешиваться в правительство, которое сформирует Трасс.

"Сейчас я похож на одну из тех ракет-носителей, которая выполнила свою функцию. Теперь я невидимо пришвартуюсь в каком-то отдаленном и темном уголке Тихого океана", – добавил Джонсон.

Boris Johnson jokes that the Conservative leadership has become a "relay race" where the "rules changed half way through" and adds that 'Putin must be deluded' if he thinks he can blackmail the British people. https://t.co/qYMJNLUOpa



Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/1mF5jk1MvJ — Sky News (@SkyNews) September 6, 2022

После прощальной речи Борис Джонсон вместе со своей женой покинул резиденцию премьер-министра на Даунинг стрит в Лондоне. Сегодня он должен формально сообщить королеве Елизавете II о своей отставке и передать должность Лиз Трасс.

Thank you Boris. pic.twitter.com/iNZxWK0u7N — UK Prime Minister (@10DowningStreet) September 6, 2022

Напомним

5 сентября стало известно, что глава британского МИД Лиз Трасс станет следующим премьер-министром Великобритании.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает сотрудничество с Борисом Джонсоном в его новом статусе.