Джонсон в прощальной речи: путин не добьется успеха, если будет шантажировать британцев

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Сегодня Борис Джонсон возле своего офиса на Даунинг-стрит обратился к британцам с последней речью в роли премьер-министра Великобритании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sky News.

Цитата

"Это все, друзья. (...) Я знаю, что Лиз Трасс и консервативное правительство сделают все возможное, чтобы помочь людям пережить этот кризис, и мы победим. Если путин думает, что сможет добиться успеха, шантажируя и запугивая британский народ, он глубоко ошибается", – сказал Джонсон.

Детали

На прощание Джонсон перечислил свои достижения на должности премьер-министра. Он обратил внимание на свою политику относительно Brexit, введения вакцинации в условиях пандемии COVID-19, поставок оружия Украине и восстановления экономики после коронавируса.

Также Джонсон попросил поддержать Лиз Трасс и призвал к единству внутри Консервативной партии. Он заявил, что не будет вмешиваться в правительство, которое сформирует Трасс.

"Сейчас я похож на одну из тех ракет-носителей, которая выполнила свою функцию. Теперь я невидимо пришвартуюсь в каком-то отдаленном и темном уголке Тихого океана", – добавил Джонсон.

