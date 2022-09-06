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Зеленский обсудил с Пелоси усиление давления на россию

Зеленский обсудил с Пелоси усиление давления на россию

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел "теплый" и "плодотворный разговор со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Зеленского.

Цитата

"Начал день теплым и плодотворным разговором с Нэнси Пелоси. Выразил благодарность Конгрессу США и американскому народу за мощную поддержку Украины в борьбе с агрессией рф. Важно усиливать давление на государство-террориста для достижения мира и приближения нашей общей победы", – отметил Зеленский. 

Напомним

Вчера, 5 сентября, Владимир Зеленский провел полуторачасовой телефонный разговор со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Президенты обсудили дальнейшую оборонную поддержку Украины со стороны Франции, а также обменялись оценками результатов миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.

Источник: УНН
Теги: США, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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