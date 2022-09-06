"Это соглашение с дьяволом": Кулеба назвал последствия уступок путину

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что умиротворение путина за счет Украины – это соглашение с дьяволом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter политика.

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"С помощью энергетического шантажа путин хочет разрушить благосостояние и стабильность каждой европейской семьи. Те, кто предлагает поддаться на шантаж, лишь усугубляют проблему. Умиротворение путина за счет Украины – это соглашение с дьяволом, которое не принесет ни мира, ни стабильности", – написал Кулеба.

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