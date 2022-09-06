Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 36,26 -0,2725 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Прихожане костела святого Николая нашли спонсоров для реставрации храма - задержка за Минкультом
Прихожане костела святого Николая нашли спонсоров для реставрации храма - задержка за Минкультом
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
3210

В Украинской ассоциации футбола назвали 1xBet пророссийской компанией

В Украинской ассоциации футбола назвали 1xBet пророссийской компанией

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Председатель Комитета по этике и честной игре УАФ Франческо Баранка в интервью Украинской ассоциации футбола заявил, что букмекер 1xBet – пророссийская компания, передает УНН.

Детали

Франческо Баранка подчеркнул, что букмекерская индустрия до сих пор остается вне санкций, наложенных на россию. На вопрос журналиста о проблемах, с которыми сталкивается Украина в отношении деятельности российских букмекерских компаний, председатель Комитета по этике и честной игре УАФ подчеркнул - пророссийские букмекеры до сих пор рекламируются на международных поединках, транслируемых в нашем государстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Букмекерская контора 1xBet нарушает Закон Украины о языке: комментарий языкового омбудсмена

Цитата

“Существуют две проблемы. Первая состоит в том, что российские букмекеры являются спонсорами спортивных соревнований по всей Европе. Например, реклама букмекерской конторы «Лига Ставок» на матчах итальянской Серии А или 1XBet на поединках испанской Ла Лиги, лицензия которой хоть и не является российской, однако сама компания является пророссийской”, - заявил Франческо Баранко.

Добавим

Букмекерская компания 1xBet официально работает в Украине с марта месяца, несмотря на заявления нардепов, военнослужащих, общественных деятелей и спортсменов, призывающих разобраться с конторой из-за ее возможных российских корней.

В то же время в Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей занимаются “политической слепотой” и подчеркивают – букмекер не имеет связи с государством-агрессором.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Результаты рассмотрения петиции против 1xBet: Минюст проинформировал Кабмин и попросил передать информацию инициатору обращения

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, игорный бизнес
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.