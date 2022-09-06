В Украинской ассоциации футбола назвали 1xBet пророссийской компанией

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Председатель Комитета по этике и честной игре УАФ Франческо Баранка в интервью Украинской ассоциации футбола заявил, что букмекер 1xBet – пророссийская компания, передает УНН.

Детали

Франческо Баранка подчеркнул, что букмекерская индустрия до сих пор остается вне санкций, наложенных на россию. На вопрос журналиста о проблемах, с которыми сталкивается Украина в отношении деятельности российских букмекерских компаний, председатель Комитета по этике и честной игре УАФ подчеркнул - пророссийские букмекеры до сих пор рекламируются на международных поединках, транслируемых в нашем государстве.

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“Существуют две проблемы. Первая состоит в том, что российские букмекеры являются спонсорами спортивных соревнований по всей Европе. Например, реклама букмекерской конторы «Лига Ставок» на матчах итальянской Серии А или 1XBet на поединках испанской Ла Лиги, лицензия которой хоть и не является российской, однако сама компания является пророссийской”, - заявил Франческо Баранко.

Добавим

Букмекерская компания 1xBet официально работает в Украине с марта месяца, несмотря на заявления нардепов, военнослужащих, общественных деятелей и спортсменов, призывающих разобраться с конторой из-за ее возможных российских корней.

В то же время в Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей занимаются “политической слепотой” и подчеркивают – букмекер не имеет связи с государством-агрессором.

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