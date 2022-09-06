ВР запретила транслировать свои заседания на время военного положения

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Верховная Рада запретила транслировать свои заседания во время действия в Украине военного положения. Об этом в Telegram сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, информирует УНН.

Цитата

"Рада запретила транслировать свои заседания во время военного положения. За – 241. Фактически теперь телеканал “Рада” может показывать все, кроме заседаний Верховной Рады", – написал Гончаренко.

Детали

Постановление №7739 о некоторых вопросах освещения работы Верховной Рады Украины девятого созыва в условиях действия военного положения зарегистрировали в парламенте 5 сентября.

"Установить, что на период действия военного положения осуществление прямых трансляций открытых пленарных заседаний Верховной Рады Украины может быть ограничено государственным предприятием "Парламентский телеканал "Рада" в интересах национальной безопасности и с целью обеспечения мер безопасности Верховной Рады Украины в соответствии с Конституцией Украины, законами Украины "Об информации", "О доступе к публичной информации", "О правовом режиме военного положения", указах Президента Украины о введении в действие решений Совета национальной безопасности и обороны Украины по реализации единой информационной политики в условиях военного положения и других нормативно-правовых актов", – отметили в проекте постановления.

Напомним

30 августа Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект №2693-д о медиа.