Умерова представили как кандидата на должность главы ФГИУ: его заслушали "слуги" на фракции

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Парламентская фракция "Слуги народа" заслушала на заседании кандидата на должность главы Фонда государственного имущества Украины народного депутата от фракции "Голос" Рустама Умерова, сообщила спикер фракции Юлия Палийчук, пишет УНН.

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"На заседании фракции «Слуга Народа» представили кандидата на должность главы Фонда государственного имущества Украины. Им стал Рустем Умеров - народный депутат от фракции «Голос», член украинской делегации на переговорах с россией" , – сообщила Палийчук в Telegram.

Детали

Спикер монобольшинства добавила, что Рустем Умеров присутствовал на заседании фракции «Слуга Народа», где представил свое видение работы на должности главы Фонда госимущества и ответил на вопросы народных депутатов.

Добавим

Ранее УНН сообщал, что основным кандидатом на эту должность является нардеп из фракции "Голос" Рустем Умеров и что Верховная Рада в ближайшее время планирует назначить главу Фонда госимущества.

Вероятно, голосование кандидатуры Умерова на должность главы ФГИУ состоится на ближайшем после заседания фракции заседании ВР.

Контекст

Должность председателя ФГИУ находится вакантной с февраля 2022 года, когда с нее ушел Дмитрий Сенниченко (назначен на должность в 2019 году).

Исполняла обязанности руководителя Фонда первая заместительница Ольга Батова. Но еще в конце июля она написала заявление об уходе.

Справочно

Рустем Умеров, до избрания нардепом, являлся главным исполнительным директором компании ASTEM. Также советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева.

Секретарь комитета Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений. Заместитель руководителя постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Являлся инициатором отмены свободной экономической зоны "Крым". Нардеп также поддерживал отмену поставок воды на территорию полуострова до его деоккупации.