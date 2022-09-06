За время полномасштабной войны в Раде зарегистрировали 500 законопроектов: как работали нардепы-мажоритарщики из разных регионов

КИЕВ. 6 сентября. УНН. За период с 24 февраля по 27 июля этого года в парламенте зарегистрировано 747 проектов законов и постановлений. Из них более 90%, а именно 675, принадлежат депутатам, еще 49 проектов инициировал Кабмин и 23 — Президент. Об этом сообщает ОПОРА, передает УНН.

Детали

Законопроектов за это время зарегистрировали 500. Пока принято и подписано 112. Авторами 90 из них являются именно народные депутаты Украины, 11 — Президент и еще 11 — Кабмин.

В то же время заметна значительная разница в количестве поданных законопроектов от представителей разных регионов. ОПОРА проанализировала данные с 24 февраля по 5 июля и, согласно им, наибольшую активность проявили мажоритарщики Харьковской области, приобщенные к 144 проектам законов, что составляет 34% от всех инициатив. Представители Черниговской области были приобщены к 110 зарегистрированным законопроектам (26%), Днепропетровской области – 103 (24%), а Запорожской области – к 100 проектам законов (24%). Мажоритарщики Винницкой области были приобщены к 84 законопроектам (20%), Житомирской – 82 (19%), Киевской – 76 (18%), Полтавской – 73 (17%), Одесской – 68 (16%). Наименьшую законотворческую активность проявляли мажоритарщики Хмельницкой области, которые были приобщены к 38 проектам законов (9%), Донецкой – 26 (6%), Херсонской – 21 (5%) и Черкасской – 18 (4%).

Отметим, что в каждом регионе были как продуктивные нардепы, так и принимавшие не слишком активное участие в законотворческой деятельности.

Например, среди хмельницких депутатов-мажоритарщиков наиболее продуктивной стала Елена Копанчук из фракции “Слуга народа”, которая была автором или соавтором 13 законопроектов, наименее продуктивным стал Сергей Лабазюк из депутатской группы “За будущее” - на его счету только 2 проекта законов, ни один из которых так и не стал законом.

Напомним

Сергей Лабазюк не производителен не только в разработке законопроектов, но и в голосованиях за них. За 3 года работы Верховной Рады 9 созыва более чем в половине случаев он не участвовал в голосовании, а почти четверть голосований он вообще пропустил.