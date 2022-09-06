Новый порядок информирования о бенефициарах: Совет принял один из важных евроинтеграционных законопроектов

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Верховная Рада поддержала упрощение порядка представления информации о конечных бенефициарных владельцах юридических лиц, необходимой для проведения финансового мониторинга. Об этом рассказал народный депутат «Слуги Народа», председатель профильного комитета Даниил Гетманцев, передает УНН.

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«Принятие законопроекта №6320 поможет обеспечить возможность электронного представления информации о конечных бенефициарных владельцах юридических лиц в ЕГР. Все будет происходить без очередей, без предоставления ненужных бумажных документов. В документе мы предлагаем отменить требования относительно нотариального заверения копий документов, подаваемых для подтверждения личности конечного бенефициарного владельца», – сказал нардеп.

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В законопроекте также предлагают автоматизировать проведение проверки сведений с использованием средств Единого государственного вебпортала электронных услуг.

Кроме того, юридические лица, являющиеся учредителями (участниками) юридических лиц, и физические лица, являющиеся учредителями (участниками) юридических лиц, будут обязаны предоставлять на запросы юридических лиц информацию, необходимую для представления юридическим лицом для внесения или актуализации в ЕГР информации о конечном бенефициарном владельце и структуре собственности юридического лица.

Гетманцев подчеркнул, что принятие этого законопроекта направлено на выполнение одного из 7 требований по продолжению переговоров о членстве Украины в ЕС.