Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего: речь шла о ситуации вдоль линии фронта и успехах в уничтожении вражеских складов, баз и штабов

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Как сообщили в Офисе Президента, докладывали об оперативной ситуации вдоль всей линии фронта и успехах в уничтожении вражеских складов, баз и штабов, передает УНН.

Детали

Во время заседания Верховному Главнокомандующему доложили об оперативной ситуации вдоль всей линии фронта. В частности, силы обороны добились успеха в уничтожении ракетных составов, баз, штабов и логистических маршрутов российских захватчиков. На определенных направлениях проводится активная контрбатарейная борьба по подавлению сил противника, сообщили в ОП.

По информации Главнокомандующего ВСУ, на сегодняшний день благодаря героическим действиям украинских защитников потери живой силы оккупантов достигли более 50 тысяч человек. Отправляя солдат воевать на Украину, российское военно-политическое командование несет полную ответственность за уничтожение граждан рф.

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Во встрече приняли участие: Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный, министр обороны Алексей Резников, министр внутренних дел Денис Монастырский, министр инфраструктуры Александр Кубраков, начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала, командующий Нацгвардией Юрий Лебедь, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Сырский, а также командующие оперативными направлениями.