Угроза ядерной безопасности есть: МАГАТЭ представило отчет по итогам миссии на ЗАЭС

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) опубликовало отчет по итогам инспекции на Запорожскую атомную электростанцию во временно оккупированном Энергодаре. УНН информирует об основных выводах агентства.

Детали

На сайте ведомства опубликован отчет из 52 страниц под названием "Ядерная безопасность и гарантии в Украине. Второй отчет генерального директора".

1. Согласно опубликованной информации, ситуация на ЗАЭС является беспрецедентной. Сообщается, что это первый случай боевых действий на объектах крупной ядерной энергетики. В случае ядерной аварии, серьезные последствия затронут не только Украину, но и распространятся далеко за ее пределами.

2. В отчете упоминается о “жизненной необходимости” постоянного присутствия МАГАТЭ на электростанции. Это имеет первостепенное значение для стабилизации ситуации.

3. Специалисты МАГАТЭ будут проводить непрерывную работу по оценке материальных и физических ущербов на объектах станции, определению работоспособности основных и резервных систем охраны и безопасности. Также будет проводиться оценка условий работы персонала станции.

4. Агентство имеет конкретный и подробный технический план оказания помощи в области охраны и безопасности. Отмечается, что в его рамках начались поставки оборудования на Запорожскую АЭС.

5. Для предотвращении аварии необходимо принять такие меры как немедленное установление зоны ядерной безопасности. В МАГАТЭ заявляют о готовности немедленно начать консультации для срочного создания соответствующей зоны.

6. Несмотря на то, что обстрелы территории ЗАЭС не привели к аварийной ситуации, сохраняется угроза ядерной безопасности и целостности ее объектов.

Цитата

"МАГАТЭ рекомендует немедленно прекратить обстрелы ЗАЭС и прилежащих территорий во избежания дальнейшего повреждения станции, и связанных с ней объектов ради безопасности персонала и поддержания физической неприкосновенности. Это требует согласие всех соответствующих сторон на создание зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС", - говорится в отчете.

Добавим

Международная организация МАГАТЭ прокомментировала ситуацию на Запорожской АЭС по возвращении с миссии на станции.

В комментарии говорится, что резервную линию электропередачи, обеспечивающую контролируемую российскими силами Запорожскую атомную электростанцию в Украине, намеренно отключили, чтобы потушить пожар, но она не была повреждена.