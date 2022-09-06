КИЕВ. 6 сентября. УНН. Венгрия требует снять санкции с трех российских олигархов, а именно – вычеркнуть из списка тех, на кого действует запрет на выдачу виз и активы которых заморожены. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Радио Свобода.

Детали

Сообщается, что речь идет об ограничениях, наложенных на более чем тысячу человек с начала российского военного вторжения в Украину в конце февраля.

Как стало известно Радио Свобода от нескольких дипломатических источников, знакомых с ситуацией, Будапешт настаивает на удалении из санкционного списка Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова.

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“До 15 сентября в ЕС должно быть принято решение по санкциям против москвы на дальнейшие полгода. В среду на этой неделе вопрос будут обсуждать послы стран-членов европейского блока”, – отмечает издание.

На данный момент в санкционном списке, решения по которому могут быть приняты только с согласия всех государств ЕС, фамилии 1217 человек, а также 108 юридических лиц.

Алишер Усманов и Пётр Авен находятся под европейскими санкциями с конца февраля, когда официальный журнал ЕС назвал первого "прокремлёвским олигархом, имеющим особо тесные связи с российским президентом владимиром путиным".

Отмечалось, что Усманов – один из тех, кто пользуется особым расположением путина и решает его деловые проблемы.

Авен также был назван близким к кремлю и одним из примерно 50 богатых российских бизнесменов, которые регулярно встречаются с путиным.

"Он не действует независимо от воли президента", – подчеркивают в Брюсселе.

Добавим

В конце мая стало известно, что российский миллиардер Роман Абрамович оспаривает санкции, которые против него ввел Брюссель, в Европейском суде общей юрисдикции.

Аналогичные иски к Совет ЕС подали также миллиардеры Виктор Рашников, Михаил Фридман, Петр Авен и другие попавшие под ограничения предприниматели.