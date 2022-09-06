Поддержка санкций, финпомощь и оружие: посол Украины об ожиданиях от политики Лиз Трасс в должности премьера Британии

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Посол Украины в Британии Вадим Пристайко в эфире национального телемарафона отметил, что новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс пообещала продолжить политику Бориса Джонсона по поддержке Украины, передает УНН.

Цитата

“Наши отношения (с Великобританией – ред.) – это не только черные чернила на бумаге. Это действительно отношения друзей. На это мы рассчитываем. Лиз Трасс, как и ее предшественник, пообещала продолжить политику Бориса Джонсона и Борис Джонсон ей об этом напоминал. Поэтому я уверен, что наши отношения останутся, по меньшей мере, на том же уровне. Но мы рассчитываем, что будет движение в сторону нашей политической поддержки, санкций против россии и финансовой помощи. На этом этапе главное – это оружие”, – отметил Пристайко.

Детали

Он добавил, что новая премьер-министр обещала, что одним из первых визитов будет осуществлен в Украину. Пристайко акцентировал внимание на том, что ее конкурент Риши Сунак пообещал сделать то же в случае своей победы.

“Это свидетельствует о том, что это не вопрос конкретной личности Лиз Трасс. Это вопрос поддержки Украины, который стал общенациональным. Все партии, которые сейчас у власти, согласились, что россия должна проиграть в этой борьбе. Телефонные разговоры и визиты планируют прямо сейчас”, – добавил он.

Дополнение

Визит нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс в Украину может состояться в ближайшее время, украинские дипломаты уже приступили к подготовке.