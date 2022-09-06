Лиз Трасс произнесла свою первую речь в должности премьера: нашлось ли место Украине

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Новоназначенный премьер-министр Великобритании Лиз Трасс произнесла первую речь в качестве главы правительства, где упомянула о войне россии против Украины в контексте экономического кризиса. Об этом УНН пишет со ссылкой на заявление Трасс, которое приводит The Guardian.

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“Я непосредственно разберусь с энергетическим кризисом, вызванным войной российского президента владимира путина. На этой неделе я буду принимать меры по счетам за электроэнергию и обеспечению нашего будущего энергоснабжения”, – отметила Трасс.

Детали

Новый премьер страны также пообещала развить экономику Британии посредством снижения налогов и ряда реформ. В частности, она пообещала понижение налогов, чтобы стимулировать рост и инвестиции под руководством бизнеса.

Также новоизбранный премьер Британии пообещала улучшить сферу здравоохранения.

“Я позабочусь о том, чтобы люди имели возможность записаться на прием к врачу и получить необходимые услуги. Мы поднимем нашу службу здравоохранения на новый уровень”, – подчеркнула премьер.

Дополнение

Посол Украины в Британии Вадим Пристайко в эфире национального телемарафона отметил, что новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс пообещала продолжить политику Бориса Джонсона по поддержке Украины.

Визит Лиз Трасс в Украину может состояться в ближайшее время, украинские дипломаты уже приступили к подготовке.