США окончательно отказались включать рф в список стран-спонсоров терроризма

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Соединенные Штаты Америки окончательно отказались вносить россию в список стран-спонсоров терроризма. Как заявила во время брифинга пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, такое предложение, по мнению руководства США, не является “эффективным”, передает УНН.

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"Внесение россии в список стран-спонсоров терроризма может иметь непредвиденные последствия для Украины, задержать экспорт продовольствия", – заявила Жан-Пьер.

Детали

Пресс-секретарь Белого дома добавила, что это решение окончательно.

Карин Жан-Пьер объяснила, что признание россии страной-спонсором терроризма может побудить критически важных гуманитарных и коммерческих субъектов отказаться от содействия экспорту продовольствия, чтобы помочь смягчить глобальный продовольственный кризис.

"Мы уже ввели строгие последствия, которые были бы наложены из-за признание россии государством-спонсором терроризма", – отметили в Белом доме.

Дополнение

Президент США Джо Байден в понедельник заявил, что Рроссия не должна быть признана государством-спонсором терроризма. Он отметил, что это ярлык, который Украина хочет повесить на нее, потому что федерация начала кровавую полномасштабную войну.