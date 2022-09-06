Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 36,26 -0,2725 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Прихожане костела святого Николая нашли спонсоров для реставрации храма - задержка за Минкультом
Прихожане костела святого Николая нашли спонсоров для реставрации храма - задержка за Минкультом
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
4980

США окончательно отказались включать рф в список стран-спонсоров терроризма

США окончательно отказались включать рф в список стран-спонсоров терроризма

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Соединенные Штаты Америки окончательно отказались вносить россию в список стран-спонсоров терроризма. Как заявила во время брифинга пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, такое предложение, по мнению руководства США, не является “эффективным”, передает УНН.

Цитата

"Внесение россии в список стран-спонсоров терроризма может иметь непредвиденные последствия для Украины, задержать экспорт продовольствия", – заявила Жан-Пьер.

Детали

Пресс-секретарь Белого дома добавила, что это решение окончательно.

Карин Жан-Пьер объяснила, что признание россии страной-спонсором терроризма может побудить критически важных гуманитарных и коммерческих субъектов отказаться от содействия экспорту продовольствия, чтобы помочь смягчить глобальный продовольственный кризис.

"Мы уже ввели строгие последствия, которые были бы наложены из-за признание россии государством-спонсором терроризма", – отметили в Белом доме.

Дополнение

Президент США Джо Байден в понедельник заявил, что Рроссия не должна быть признана государством-спонсором терроризма. Он отметил, что это ярлык, который Украина хочет повесить на нее, потому что федерация начала кровавую полномасштабную войну.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Украина, война
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.