Новости: Политика
6 сентября 2022, 21:58 • Елизавета Калитвенцева • 7515
Совет безопасности ООН соберется в среду на заседание по Украине
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Совет безопасности ООН соберется в среду, 7 сентября, на заседание, связанное с Украиной. Об этом УНН сообщает со ссылкой на релиз ООН.
Детали
Это будет второе заседание организации за 2 дня, посвященное Украине. Как отмечается в релизе, Совбез по запросу США и Албании соберется для обсуждения насильственной депортации россией граждан Украины.
Заседание запланировано 22:00 – по киевскому времени.
Добавим
Сегодня, 6 сентября Совет Безопасности ООН по запросу россии провел заседание по ситуации на Запорожской атомной электростанции.
Источник: УНН
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