КИЕВ. 6 сентября. УНН. Совет безопасности ООН соберется в среду, 7 сентября, на заседание, связанное с Украиной. Об этом УНН сообщает со ссылкой на релиз ООН.

Детали

Это будет второе заседание организации за 2 дня, посвященное Украине. Как отмечается в релизе, Совбез по запросу США и Албании соберется для обсуждения насильственной депортации россией граждан Украины.

Заседание запланировано 22:00 – по киевскому времени.

Добавим

Сегодня, 6 сентября Совет Безопасности ООН по запросу россии провел заседание по ситуации на Запорожской атомной электростанции.