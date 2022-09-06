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Совет безопасности ООН соберется в среду на заседание по Украине

Совет безопасности ООН соберется в среду на заседание по Украине

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Совет безопасности ООН соберется в среду, 7 сентября, на заседание, связанное с Украиной. Об этом УНН сообщает со ссылкой на релиз ООН.

Детали

Это будет второе заседание организации за 2 дня, посвященное Украине. Как отмечается в релизе, Совбез по запросу США и Албании соберется для обсуждения насильственной депортации россией граждан Украины.

Заседание запланировано 22:00 – по киевскому времени.

Добавим

Сегодня, 6 сентября Совет Безопасности ООН по запросу россии провел заседание по ситуации на Запорожской атомной электростанции.

Источник: УНН
Теги: ООН, Украина
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