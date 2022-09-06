Продолжим требовать: Кулеба о непризнании США россии страной-спонсором терроризма

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Украина будет требовать признать российскую федерацию страной-спонсором терроризма. Об этом в эфире национального телемарафона заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, реагируя на отказ США внести россию в соответствующий список, передает УНН.

Цитата

“Мы требовали, требуем и будем требовать признания россии государством-спонсором терроризма. То, что администрация Байдена не готова принять такое решение, не означает, что оно никогда не может быть принято. И мы будем работать над тем, чтобы россию признали тем, кем она на самом деле является”, – заявил Кулеба.

Детали

Он отметил, что начиная с 24 февраля Украина уже неоднократно, и не только из США, проходила процесс, “когда сначала мы слышали "нет", но потом, в конце концов, это решение принималось”.

“Это касалось и предоставления того или иного оружия и принятия тех или иных санкций. Поэтому я убежден, что работа с Америкой в ​​этом направлении будет продолжаться. И мы очень благодарны США за все, что они сделали, и продолжают делать для Украины. И здесь лидерство президента Байдена очевидно. Но в этом конкретном вопросе мы не отступим, и будем в дальнейшем настаивать на своем”, – сказал Кулеба.

Дополнение

Соединенные Штаты Америки окончательно отказались вносить россию в список стран-спонсоров терроризма. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что такое предложение, по мнению руководства США, не является “эффективным”.