Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 36,26 -0,2725 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Прихожане костела святого Николая нашли спонсоров для реставрации храма - задержка за Минкультом
Прихожане костела святого Николая нашли спонсоров для реставрации храма - задержка за Минкультом
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
6960

Генсек ООН призвал Украину и Россию не вести боевых действий у Запорожской АЭС

Генсек ООН призвал Украину и Россию не вести боевых действий у Запорожской АЭС

Антониу Гутерреш

Источник: Скриншот из трансляции

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Украину и Россию пообещать не вести боевые действия в направлении Запорожской АЭС и с территории станции. Об этом он отметил во время заседания Совета Безопасности ООН, передает УНН.

Цитата

«Как первый шаг, российские и украинские силы должны взять на себя обязательство не вести никаких военных действий в направлении станции или с территории АЭС.

«В качестве второго шага следует закрепить соглашение о демилитаризованном периметре. В частности, это будет включать в себя обязательство российских сил вывести весь военный персонал и технику из этого периметра, а также обязательство украинских сил не входить в него», — сказал он группе из 15 членов.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) ранее во вторник призвало к созданию зоны безопасности вокруг крупнейшей в Европе атомной электростанции, заявив, что его эксперты обнаружили значительные повреждения станции на передовой во время войны.

Добавим

Сейчас в Нью-Йорке продолжается заседание Совета Безопасности ООН, которое в очередной раз инициировала Россия из-за обстрелов временно оккупированной Запорожской АЭС якобы украинскими военными.

Источник: УНН
Теги: ООН, Запорожская АЭС
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.