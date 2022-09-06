Генсек ООН призвал Украину и Россию не вести боевых действий у Запорожской АЭС

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Украину и Россию пообещать не вести боевые действия в направлении Запорожской АЭС и с территории станции. Об этом он отметил во время заседания Совета Безопасности ООН, передает УНН.

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«Как первый шаг, российские и украинские силы должны взять на себя обязательство не вести никаких военных действий в направлении станции или с территории АЭС.

«В качестве второго шага следует закрепить соглашение о демилитаризованном периметре. В частности, это будет включать в себя обязательство российских сил вывести весь военный персонал и технику из этого периметра, а также обязательство украинских сил не входить в него», — сказал он группе из 15 членов.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) ранее во вторник призвало к созданию зоны безопасности вокруг крупнейшей в Европе атомной электростанции, заявив, что его эксперты обнаружили значительные повреждения станции на передовой во время войны.

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Сейчас в Нью-Йорке продолжается заседание Совета Безопасности ООН, которое в очередной раз инициировала Россия из-за обстрелов временно оккупированной Запорожской АЭС якобы украинскими военными.