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Зеленский провел телефонный разговор с Лиз Трасс: о чем говорили

Зеленский провел телефонный разговор с Лиз Трасс: о чем говорили

Владимир Зеленский

Источник: ОПУ

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новоизбранной премьер-министром Соединенного Королевства Лиз Трасс. Об этом сообщил Глава государства в своем Twitter, пишет УНН.

Детали

Во время телефонного разговора с госпожой Трасс, Владимир Зеленский пригласил новоизбранного премьера в Украину.

Он выразил благодарность британскому народу за лидерскую оборонную и экономическую поддержку Украины.

Цитата

"Важно, что Великобритания готова к ее дальнейшему усилению. Уделили внимание гарантиям безопасности", — написал Президент.

Также чиновники обсудили участие Королевства в восстановлении Украины и скоординировали дальнейшее давление на страну-агрессора.

"Цель – остановить агрессию и привлечь виновных к ответственности. Важно признать Россию государством-террористом. Будем продолжать активное взаимодействие во всех форматах", — добавил Зеленский.

Напомним

Глава британского МИД Лиз Трасс стала следующим премьер-министром Великобритании после того, как выиграла у Риши Сунака в борьбе за кресло преемника Бориса Джонсона.

Источник: УНН
Теги: Владимир Зеленский, Лиз Трасс

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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