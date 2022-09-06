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Украина не прекращает поиск кандидата на должность посла в Китае, – Кулеба

Украина не прекращает поиск кандидата на должность посла в Китае, – Кулеба

Посольство Китая в Украине в Киеве

КИЕВ. 6 сентября. УНН. С момента трагической смерти чрезвычайного и полномочного посла Украины в КНР Сергея Камышева, Украина ни на одну неделю не прекращала поиски кандидата на этот пост. Об этом в эфире национального телемарафона сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

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“Честно вам признаюсь, с момента трагической смерти нашего коллеги, посла Украины в КНР господина Камышева, буквально ни на одну неделю не останавливался поиск сильного кандидата для этой страны. Были варианты. Потом по каким-то причинам они отпадали. Было непросто. Очень высокие требования к послу в Китае. Не всякий человек может возглавлять дипломатическую миссию в этой стране. Это один из моих таких величайших болей, потому что мы до сих пор находимся в поиске”, – объяснил Кулеба.

Подробности

В то же время министр добавил, что Украина поддерживает отношения с Китаем на должном уровне и имеет сильную команду посольства.

“Я общаюсь с министром иностранных дел Китая. И мы работаем с посольством Китая в нашей стране. Диалог не прекращается”, – отметил Кулеба.

Напомним

14 февраля 2021 умер Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в КНР Сергей Камышев. Ему было 65 лет.

Источник: УНН
Теги: Китай, Украина, посольство

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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