Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 36,26 -0,2725 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Прихожане костела святого Николая нашли спонсоров для реставрации храма - задержка за Минкультом
Прихожане костела святого Николая нашли спонсоров для реставрации храма - задержка за Минкультом
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
4830

Европа – не место для прогулок российских убийц и поддерживающих их — Зеленский

Европа – не место для прогулок российских убийц и поддерживающих их — Зеленский

Владимир Зеленский

Источник: ОПУ

КИЕВ. 7 сентября. УНН. В традиционном обращении Владимир Зеленский прокомментировал визовые запреты для россиян. Он заявил, что Европа – это не место для прогулок российских убийц и тех, кто их поддерживает. Об этом сообщает УНН.

Детали

Европейский Союз сделал существенный шаг в визовом вопросе по поводу виз для россиян. Еврокомиссия утвердила предложение приостановить упрощенный визовый режим, действующий сейчас между ЕС и Россией.

Как отметил Зеленский, это еще не полный визовый бан, но это уже демонстрирует гражданам государства-террориста, что они несут определенную моральную ответственность за агрессию своего государства против Украины и Европы.

Цитата

"Нельзя воспринимать спокойно, что российские пропагандисты до сих пор могут находиться в европейских странах, ежедневно врать в репортажах и включениях из европейских столиц. Лгать о Европе! Унижать Европу! И при этом находиться в Европе. Абсурд, который надо немедленно", — заявил Глава государства.

Напомним

Еврокомиссия официально предложила приостановку упрощения визового режима с РФ.

Источник: УНН
Теги: обращение, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.