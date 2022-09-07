Европа – не место для прогулок российских убийц и поддерживающих их — Зеленский

КИЕВ. 7 сентября. УНН. В традиционном обращении Владимир Зеленский прокомментировал визовые запреты для россиян. Он заявил, что Европа – это не место для прогулок российских убийц и тех, кто их поддерживает. Об этом сообщает УНН.

Детали

Европейский Союз сделал существенный шаг в визовом вопросе по поводу виз для россиян. Еврокомиссия утвердила предложение приостановить упрощенный визовый режим, действующий сейчас между ЕС и Россией.

Как отметил Зеленский, это еще не полный визовый бан, но это уже демонстрирует гражданам государства-террориста, что они несут определенную моральную ответственность за агрессию своего государства против Украины и Европы.

Цитата

"Нельзя воспринимать спокойно, что российские пропагандисты до сих пор могут находиться в европейских странах, ежедневно врать в репортажах и включениях из европейских столиц. Лгать о Европе! Унижать Европу! И при этом находиться в Европе. Абсурд, который надо немедленно", — заявил Глава государства.

Напомним

Еврокомиссия официально предложила приостановку упрощения визового режима с РФ.