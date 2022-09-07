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Зеленский рассказал о рабочих местах и украинском потенциале за рубежом

Зеленский рассказал о рабочих местах и украинском потенциале за рубежом

Владимир Зеленский

Источник: ОПУ

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский рассказал, что в Нью-Йоркской фондовой бирже состоялся украинский день, где была начата глобальная кампания по продвижению украинского экономического потенциала. Об этом пишет УНН. Также Президент рассказал о рабочих местах украинцев.

Детали

Как отметил Президент, противостояние российскому террору и защита нашего государства происходят на разных уровнях, в том числе и на экономическом.

По словам Зеленского, сохранение и создание новых рабочих мест в Украине, привлечение инвестиций и бизнес-проектов, расширение логистических возможностей, защита наших потребностей в финансовой помощи – все это абсолютно необходимо и во время войны.

На Нью-Йоркской фондовой бирже вчера, 6 сентября, был украинский день, где была начата глобальная кампания по продвижению украинского экономического потенциала.

Цитата

"Мы сделаем все, чтобы ведущие мировые бизнесы работали с Украиной и в Украине. Очевидно, что ключевой вызов при этом – безопасен. Постоянно совершенствуем наши возможности реагировать на этот вызов – защищать наше государство и наших людей", — сказал Глава государства.

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Источник: УНН
Теги: обращение, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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