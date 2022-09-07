Зеленский назвал главное, чего мир ждет от МАГАТЭ по Запорожской АЭС

КИЕВ. 7 сентября. УНН. В своем традиционном обращении Владимир Зеленский сообщил, что вернувшаяся из ЗАЭС миссия МАГАТЭ представила документальный итог своей работы. Также Президент назвал главное, чего мир ждет от МАГАТЭ по поводу Запорожской АЭС, пишет УНН.

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"Акцентированное давление на наших атомщиков. Есть четкие ссылки на российскую военную оккупацию. Это хорошо. Что касается предложения генерального директора МАГАТЭ Гроси создать зону защиты на станции, то нужно смотреть на конкретное содержание такого инструмента: что именно может быть защитой. Если содержание этого предложения заключается в демилитаризации территории АЭС, а это логично, то именно российское военное присутствие поставило Запорожскую станцию ​​на грань военной катастрофы, то мы можем поддержать такую ​​демилитаризованную зону защиты», — отметил Зеленский.

Президент отметил, что в любом случае, чувствуется, что современные международные организации требуют значительно более широкого мандата для своих действий.

"Я считаю, что мир не просто заслуживает, а нуждается в том, чтобы представители МАГАТЭ заставили Россию к демилитаризации территории АЭС и возвращению полного контроля Украины. Если Россия поставила мир на грань радиационной катастрофы, значит, у мира должны быть соответствующие средства, чтобы поставить Россию в условия, когда государство-террорист вынуждено будет прекратить террор", - подытожил Владимир Зеленский.

Напомним

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в своем отчете подтвердило размещение российской федерацией военной техники, а также своих военных на территории Запорожской атомной электростанции.