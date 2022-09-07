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Кислица в ООН заявил, что должно стать результатом совместных международных усилий на Запорожской АЭС

Кислица в ООН заявил, что должно стать результатом совместных международных усилий на Запорожской АЭС

Сергей Кислица

Источник: Facebook

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в Совете Безопасности заявил, что должно стать результатом совместных международных усилий на Запорожской АЭС. Об этом информирует УНН.

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«Главным результатом совместных международных усилий должен стать вывод российского военного и гражданского персонала с территории ЗАЭС, а также из Энергодара. Это, безусловно, возобновит безопасную эксплуатацию станции, как было до полномасштабной российской войны против Украины, - сказал Кислица.

Как отметил представитель Украины в ООН, Россия использует ЗАЭС как щит для своего личного состава и военной техники, что и подтвердила миссия МАГАТЭ.

Напомним

МАГАТЭ подтвердило присутствие российской техники и военных на территории ЗАЭС. 

Добавим

В Нью-Йорке завершилось заседание Совета Безопасности ООН, которое в очередной раз инициировала Россия из-за обстрелов временно оккупированной Запорожской АЭС якобы украинскими военными

Источник: УНН
Теги: ООН, Украина, Совет безопасности
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