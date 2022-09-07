Арестович: хорошие новости с фронта есть, но их сообщит Зеленский

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Советник Офиса Президента Алексей Арестович в разговоре с российским оппозиционером, адвокатом, журналистом Марком Фейгиным сообщил, что на фронте много новостей в пользу Украины, но озвучит их сам Президент Украины. Об этом сообщает УНН.

Детали

"Новости есть, но это прерогатива президента объявить. Мы все знаем о Балаклее, но пока Генеральный штаб не сказал, мы совершаем информационную тишину. Я не буду говорить название этого города", - коротко ответил Арестович.

Арестович отметил, что новости с фронта первыми объявляют либо президент Украины Владимир Зеленский, либо Генеральный штаб ВСУ. Да, Арестович не опроверг и не подтвердил информацию о контрнаступлении ВСУ в Харьковской области.

Напомним

Аналитики Института изучения войны (ISW) подтверждают, что контрнаступление Вооруженных сил Украины заметно развивается на юге и востоке.