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Байден и Трасс обсудили поддержку Украины

Байден и Трасс обсудили поддержку Украины

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Президент США Джо Байден и новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс обсудили дальнейшую поддержку Украины. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, сообщает УНН.

Цитата

"Президент Байден и премьер-министр Трасс обсудили важность продолжения тесного сотрудничества в решении глобальных вызовов, в том числе поддержку Украины в ее защите от российской агрессии", – говорится в сообщении.

Детали

Кроме того, стороны говорили о решении проблем, созданных Китаем, недопущении получения Ираном ядерного оружия и обеспечении устойчивых доступных энергетических ресурсов. 

Напомним

6 сентября 2022 года Лиз Трасс стала новым премьер-министром Великобритании. До этого она была министром иностранных дел.

В первой речи в роли премьер-министра Лиз Трасс упомянула о войне россии против Украины в контексте экономического кризиса.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Великобритания, Джо Байден, Лиз Трасс
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