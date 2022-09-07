Байден и Трасс обсудили поддержку Украины

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Президент США Джо Байден и новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс обсудили дальнейшую поддержку Украины. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, сообщает УНН.

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"Президент Байден и премьер-министр Трасс обсудили важность продолжения тесного сотрудничества в решении глобальных вызовов, в том числе поддержку Украины в ее защите от российской агрессии", – говорится в сообщении.

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Кроме того, стороны говорили о решении проблем, созданных Китаем, недопущении получения Ираном ядерного оружия и обеспечении устойчивых доступных энергетических ресурсов.

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