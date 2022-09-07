Кулеба новому главе МИД Великобритании: "Ждем укрепления партнерства"
Джеймс Клеверли
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поздравил с должностью своего нового коллегу в Великобритании Джеймса Клеверли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter политика.
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"Поздравляю и желаю успеха моему новому коллеге в Великобритании Джеймсу Клеверли. С нетерпением ждем дальнейшего укрепления стратегического партнерства Великобритании и Украины. Наша связь выдержала испытание самыми тяжелыми временами, и я уверен, что она будет только крепнуть", – отметил Кулеба.
Напомним
6 сентября 2022 года Лиз Трасс стала новым премьер-министром Великобритании. До этого она была министром иностранных дел, а Клеверли занимал должность министра образования.
В первой речи в роли премьер-министра Лиз Трасс вспомнила о войне россии против Украины в контексте экономического кризиса.
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