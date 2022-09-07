МАГАТЭ в докладе о ЗАЭС предупредило о "катастрофической" угрозе из-за обстрелов

КИЕВ. 7 сентября. УНН. На заседании Совета Безопасности ООН генеральный директор Международного агентства по ядерной энергии Рафаэль Мариано Гросси предостерег, что на Запорожской атомной электростанции из-за боевых действий может произойти "что-то очень, очень катастрофическое", пишет УНН со ссылкой на The Washington Post.

Детали

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во вторник призвал как российские, так и украинские силы не участвовать в какой-либо военной деятельности в направлении Запорожской АЭС или с нее. По его словам, россия должна вывести "весь военный персонал и технику" из объекта, а украинские силы не должны "входить в него".

Обращение Гутерриша к Совету Безопасности ООН на заседании по этому вопросу прозвучало, когда Международное агентство по атомной энергии призвало к созданию "особой зоны безопасности" на территории АЭС и вокруг нее. "Не возлагая вины ни на одну из сторон за обстрел объекта", Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил СБ ООН, что эти атаки "просто неприемлемы", отмечает издание.

"Они играют с огнем, - сказал Гросси, - и может произойти что-то очень, очень катастрофическое".

"Я только что обратился к СБ ООН и выступил с предложением о создании зоны ядерной безопасности и защиты (NSSPZ) на Запорожье. Это основывается на выводах нашей миссии на тамошнюю электростанцию, изложенных в нашем новом отчете", - отметил Гросси после заседания в Twitter.

Дополнение

МАГАТЭ в своем отчете подтвердило размещение российской федерацией военной техники и военных на территории Запорожской атомной электростанции.