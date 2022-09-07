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"путин публично признался в преступлении агрессии против Украины" - Кулеба призвал создать спецтрибунал

"путин публично признался в преступлении агрессии против Украины" - Кулеба призвал создать спецтрибунал

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что российский президент владимир путин публично признался в преступлении агрессии против Украины, и еще раз призвал мир к созданию специального трибунала по делу об этом преступлении, пишет УНН.

Цитата

"путин только что публично признался в преступлении агрессии против Украины: «Мы сделали это сознательно». Я еще раз призываю все государства: поддержите создание Специального трибунала по делу о преступлении агрессии против Украины. Преступление на глазах. Справедливость должна быть достигнута", - написал Кулеба в Twitter.

Дополнение

путин во время выступления 7 сентября среди прочего заговорил об ограничении экспорта зерна из Украины.

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, Украина, война, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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