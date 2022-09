"путин публично признался в преступлении агрессии против Украины" - Кулеба призвал создать спецтрибунал

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что российский президент владимир путин публично признался в преступлении агрессии против Украины, и еще раз призвал мир к созданию специального трибунала по делу об этом преступлении, пишет УНН.

Цитата

"путин только что публично признался в преступлении агрессии против Украины: «Мы сделали это сознательно». Я еще раз призываю все государства: поддержите создание Специального трибунала по делу о преступлении агрессии против Украины. Преступление на глазах. Справедливость должна быть достигнута", - написал Кулеба в Twitter.

Putin был только publicly confessed to crime of aggression against Ukraine: “We did it consciously”. И один после того, как звонить на все страны: вернуться к созданию специальной полиции для потери агрессии на Украине. Крем является в зоне огня. Justice must be served.