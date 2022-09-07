ВР назначила Умерова главой Фонда госимущества

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Верховная Рада назначила народного депутата от партии "Голос" Рустема Умерова новым главой Фонда государственного имущества Украины. Об этом в Telegram сообщил нардеп Алексей Гончаренко, информирует УНН.

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"Новым главой Фонда госимущества стал народный депутат "Голоса" Рустем Умеров. 282 голосов "за", – написал Гончаренко.

По его словам, Умеров уже сложил полномочия нардепа.

Напомним

Еще 5 сентября УНН писал, что основным кандидатом на должность главы Фонда госимущества является нардеп из фракции "Голос" Рустем Умеров.

Рустем Умеров до избрания нардепом был главным исполнительным директором компании ASTEM. Также он является советником лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева.

Должность главы ФГИУ была вакантной с февраля 2022 года, когда с нее ушел Дмитрий Сенниченко. Обязанности руководителя Фонда госимущества исполняла Ольга Батова, но в конце июля она написала заявление об увольнении.