Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 36,29 0,0256 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Прихожане костела святого Николая нашли спонсоров для реставрации храма - задержка за Минкультом
Прихожане костела святого Николая нашли спонсоров для реставрации храма - задержка за Минкультом
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
89880

ВР назначила Умерова главой Фонда госимущества

ВР назначила Умерова главой Фонда госимущества

Рустем Умеров

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Верховная Рада назначила народного депутата от партии "Голос" Рустема Умерова новым главой Фонда государственного имущества Украины. Об этом в Telegram сообщил нардеп Алексей Гончаренко, информирует УНН.

Цитата

"Новым главой Фонда госимущества стал народный депутат "Голоса" Рустем Умеров. 282 голосов "за", – написал Гончаренко.

По его словам, Умеров уже сложил полномочия нардепа. 

Напомним

Еще 5 сентября УНН писал, что основным кандидатом на должность главы Фонда госимущества является нардеп из фракции "Голос" Рустем Умеров.

Рустем Умеров до избрания нардепом был главным исполнительным директором компании ASTEM. Также он является советником лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева.

Должность главы ФГИУ была вакантной с февраля 2022 года, когда с нее ушел Дмитрий Сенниченко. Обязанности руководителя Фонда госимущества исполняла Ольга Батова, но в конце июля она написала заявление об увольнении.

Источник: УНН
Теги: ВР, Фонд госимущества
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.