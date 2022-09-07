КИЕВ. 7 сентября. УНН. Верховная Рада установила ограничения относительно назначения директора Национального антикоррупционного бюро Украины, сообщили из депутатского корпуса, пишет УНН.

Детали

"Рада установила ограничения по назначению директора НАБУ. Директором Национального антикоррупционного бюро нельзя выбирать того, кто больше 21 дня выезжал за границу. Не считаются только поездки по лечению после ранения и командировки в целях национальной безопасности", - написал в частности нардеп Алексей Гончаренко в Telegram, заметив, что "таким образом отсекается кандидатура Рябошапки и Дарьи Каленюк".

При этом нардеп Ярослав Железняк уточнил, что "теперь на директора НАБУ не может претендовать тот, кто после начала войны (24 февраля) находился за границей совокупно более 21 дня без уважительной причины".

Как сообщается, речь идет о законопроекте №8003, который был принят сразу в целом - с 285 голосами "за". При этом "скандальный" законопроект №7654, который даже называли "попыткой сорвать конкурс на назначение главы НАБУ", "ушел в утиль". Так, беспокойство по поводу законопроекта №7654 высказывали и послы G7, отмечая, что "он создает правовые риски и неопределенность вокруг процедур отбора руководства ключевых антикоррупционных институций Украины".

Дополнение

Место директора НАБУ вакантно с апреля. Это произошло после того, как его покинул Артем Сытник. Он занимал должность директора НАБУ с 2015 года. Временно исполняет обязанности главы бюро первый заместитель Гизо Углава.

29 июля глава правительства Денис Шмыгаль призвал комиссию как можно быстрее начать отбирать кандидатов на должность директора НАБУ. Перед этим Президент Владимир Зеленский призвал назначить руководителя НАБУ.

В правительстве отмечали, что избрание нового директора Национального антикоррупционного бюро Украины может состояться в течение двух месяцев с первого официального заседания конкурсной комиссии.