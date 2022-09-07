СМИ: проворные турецкие овощеводы завладели 16,6 млн евро оборонного бюджета Украины

КИЕВ. 7 сентября. УНН. На прошлой неделе, Национальная полиция заявила о разоблачении злоумышленников, которые завладели свыше полумиллиона долларов Минобороны, предназначенных для закупки военной амуниции, пишет УНН.

По мнению следствия, будучи представителями МО, они организовали заключение договора между оборонным ведомством и турецкой компанией на сумму 16,6 млн евро, убедили руководство турков заключить договор с принадлежащей им компанией из Бахрейна, завладели средствами в размере 580 тыс. долларов, а поставок продукции не осуществили. В ходе обысков правоохранители изъяли 17 млн грн, 400 тысяч долларов, 100 тысяч евро.

По информации «Украинской правды», в рамках данного уголовного дела также прошли обыски по месту нахождения руководителя Департамента закупок и поставок МО, где были изъяты крупные сумма денежных средств, однако Министерство обороны выступило с официальным опровержением: денежные средства у чиновника МО при обыске найдены не были и не изымались; обысков в Министерстве обороны не производилось; сообщений о подозрении должностным лицам Минобороны в данном уголовном производстве не осуществлялось.

Судя по результатам независимого журналистского расследования, опубликованного изданием «Комментарии» - на этом противоречия и нестыковки в деле о поставках бронежилетов для украинской армии, не заканчиваются.

Первое, на что обращают внимание журналисты: представители МО не являются соучредителями компании в Бахрейне (как это изначально было заявлено представителями национальной полиции), изъятые в ходе обысков средства не имеют к ним никакого отношения, а сама компания из Бахрейна имеет к турецкой стороне не меньше претензий, чем украинское МО. При первых же признаках невыполнения договора, МО Украины начало работу по возвращению средств, претензия к турецкой компании FarmTR была отправлена сразу, как только были нарушены сроки поставок оплаченного товара. Министерство обратилось в Арбитраж ТПП (где получило решение в свою пользу), турецкий суд (вследствие чего были арестованы банковские счета и активы турецкой компании), а также в Посольство Украины в Анкаре и Посольство Турции в Украине.

Также, по словам издания, пролить свет в данном деле мог бы более тщательный анализ турецкой стороны контракта и здесь, как оказалось, есть над чем поработать правоохранителям. Контракт между МО Украины и FarmTR Gida Tarim veHayvancilik Tik. ve San. Ltd. Sti был заключен 14.03.2022 г. и подписан ее директором в лице Юсуфа Кюрюна (Yusuf Kurun), который ранее принимал участие в переговорах от имени турецкой компании. При этом сам Юсуф Кюрюн является достаточно молодым человеком, который нигде до этого не работал, не получал официальной заработной платы и не значился в государственном реестре компаний, т.е. имеет все признаки подставного лица. Кроме того, основной вид деятельности FarmTR, на что указывает само название компании и информация с ее корпоративного сайта - это сельское хозяйство, животноводство и строительство теплиц. В открытых источниках информации и базах государственного реестра компаний, директором FarmTR значится Халит Арабачи (Halit Arabaci).

Журналисты считают, что вся сделка на поставку бронежилетов для украинской армии изначально выглядит как мошенническая схема FarmTR, поскольку турецкая агрофирма априори не в состоянии выполнить условия оборонного контракта, не имеет собственного производства военной амуниции, а также не располагает сертификатами и специальными лицензиями, чтобы осуществлять соответствующую торговлю. Маловероятно, чтобы уполномоченные лица МО пропустили откровенно левую фирму из-за халатности или по кулуарной договоренности. Лицензии, рекомендации, ведомости о ранее реализованных оборонных заказах, а главное - информация о наличии собственного производства и готовой продукции на складах, скорей всего, были сфальсифицированы.

По информации издания, перечисленные средства в размере 16,6 млн евро до сих пор не возвращены турецкой компанией в украинский бюджет, несмотря на старания юристов и иностранных адвокатов МО.

Теперь скандальные турецкие бизнесмены, не без помощи покровителей в Украине, пытаются переквалифицировать свой процессуальный статус из ответчиков на потерпевших, чтобы не возвращать 16,6 млн евро в оборонный бюджет Украины и снять арест с собственных активов на территории Турции – отмечает издание.