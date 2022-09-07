Военное обязательство для женщин: нардеп рассказал, кому обязательно нужно стать на учет

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Обязанность становиться на военный учет женщинам будет распространяться исключительно на работников, имеющих военно-медицинские специальности. Для всех остальных это будет нести добровольный характер. Об этом на брифинге сообщил народный депутат и член Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, передает УНН.

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«Законопроект, который Комитет рекомендовал взять за основу в первом чтении, об обязанности женщин становиться на военный учет, будет распространяться исключительно на женщин, обладающих военно-медицинской профессией. Что касается других военно-учетных специальностей, в проекте закона предусмотрен исключительно добровольный порядок. Но при обсуждении на Комитете также шли дискуссии, стоит ли вообще делать это именно обязанностью, или закрепить это как право. Окончательного ответа на этот вопрос еще нет», – сообщил Вениславский.

Он также добавил, что никаких отрицательных последствий с 1 октября для женщин не будет. Министерство обороны Украины сменит порядок военного учета. Речь идет о том, что процедура будет производиться в добровольной форме. Вениславский отметил, что проект закона будет принят до конца этого месяца.

Напомним

Министр обороны Украины Алексей Резников 6 сентября подписал приказ о переносе военного учета женщин в год – до 1 октября 2023 года.