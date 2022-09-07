В Украине можно будет обратиться в экстренную службу по единому номеру "112": есть решение Рады

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Верховная Рада приняла законопроект, которым создали единый центр приема и обработки экстренных вызовов, что позволит использовать единый телефонный номер – "112". Его поддержали 308 народных депутатов, сообщает УНН со ссылкой на сайт ВР.

Цитата

"За период военного положения с 24 февраля 2022 года по настоящее время нагрузка на службы экстренной помощи населению резко возросла. Так, среднее количество ежедневных экстренных вызовов в службы 101 и 102 со времени введения в Украине военного положения выросло на 45%", - говорится в пояснительной записке законопроекта.

Детали

Закон предусматривает создание единого центра принятия и обработки экстренных вызовов, что позволит более оперативно оказывать помощь населению в случае угрозы возникновения или возникновения экстренных ситуаций. Напомним, в законопроекте предлагают:

заменить термин "экстренный вызов" на термин "экстренная коммуникация" (в соответствии с законодательством ЕС);

предоставить определение терминов "экстренная служба", "система 112", "информационно-коммуникационная система 112", "служба 112";

предоставить полномочия по созданию и обеспечению функционирования системы 112 (коммуникационный центр "Служба 112", относящийся к сфере управления Министерства внутренних дел);

расширить полномочия оперативно-диспетчерских служб, принимающих экстренные коммуникации по номерам 101, 102, 103, 104;

закрепить право на использование информации, содержащейся в базах данных поставщиков электронных коммуникационных сетей и услуг по службе 112 и оперативно-диспетчерскими службами, принимающими экстренные коммуникации по номерам 101, 102, 103, 104.

Напомним

21 июля 2021 года правительство на заседании обеспечило функционирование межведомственной группы, которая будет руководить и следить за внедрением системы экстренной помощи населению "112". В частности, ответственным за внедрение системы определили Министерство внутренних дел.