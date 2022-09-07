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Наконец опубликовали: КРАИЛ обнародовала решение об аннулировании лицензий 1xBet

Наконец опубликовали: КРАИЛ обнародовала решение об аннулировании лицензий 1xBet

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей опубликовала на официальном сайте КРАИЛ решение об аннулировании ООО “ТБК” (бренд 1xBet) лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности и проведение азартных игр казино в сети Интернет, передает УНН.

Детали

В документе отмечается - по результатам проверки информации в документах, поданных ООО “ТБК” (1xBet), когда получала лицензии для работы в Украине, были обнаружены недостоверные сведения в контексте связи ООО “ТБК” (1xBet) с государством-агрессором.

В КРАИЛ сообщили, что получили письмо от Бюро экономической безопасности, в котором сообщается о связи букмекера со страной-агрессором. Мол директор ООО “ТБК” (1xBet) имел доверенность на представление интересов предприятий-нерезидентов Украины, конечным собственником которых является гражданин российской федерации. Именно поэтому КРАИЛ решила аннулировать лицензии букмекера 1xBet, которые он получил еще в марте.

Контроль за исполнением решения возложен на и.о. Председателя Комиссии Елену Водолажко.

Добавим

О аннулировании лицензий 1xBet для работы в Украине в Комиссии заявили еще вчера.

По информации УНН, вчерашнее собрание КРАИЛ было инициировано по личному указанию Президента Украины Владимира Зеленского, который ранее заявил, что в Украине должны быть внедрены санкции против всего русского бизнеса.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, игорный бизнес
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