Украинцы смогут с 16 лет делать взносы на будущую пенсию: Рада сделала первый шаг

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Украинцы с 16 лет смогут добровольно платить взносы в Пенсионный фонд на будущую пенсию и вносить пенсионные взносы за родственников. Соответствующий законопроект №7649 парламент принял сегодня в первом чтении, 275 депутатов проголосовали "за", передает УНН.

Детали

Законопроект предусматривает возможность работающим гражданам увеличить собственное обеспечение по достижению ими пенсионного возраста или пенсионное обеспечение родителей, родственников. Изменения касаются возможности добровольной уплаты страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование согласно договору, заключаемому с Пенсионным фондом Украины.

Такой договор также можно будет заключить в пользу третьего лица кроме лиц, информация о которых отсутствует в информационной базе системы персонифицированного учета.

Добровольные взносы на общеобязательное государственное пенсионное страхование смогут уплачивать граждане, достигшие 16-летнего возраста и не относящиеся к лицам, которым назначена пенсия в солидарной системе.

Напомним

Министерство социальной политики анонсировало окончание внедрения системы базового пенсионного дохода. Так, в октябре 2022 года доплаты расширят на граждан в возрасте 70+, а до конца 2023 планируют ввести доплаты пенсионерам в возрасте от 65 лет.