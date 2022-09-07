ВР приняла за основу законопроект о признании участниками боевых действий лиц, что участвовали в войне

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Верховная Рада приняла за основу законопроект №7322 "О признании участниками боевых действий лиц, принимавших непосредственное участие в осуществлении мер необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией российской федерации против Украины и других вопросов". Соответствующее решение поддержали 315 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Детали

Законопроект предусматривает признание участниками боевых действий лиц, которые не вступили в ВСУ, МВД, Нацполицию, Нацгвардию, СБУ, Госпогранслужбу, однако принимали непосредственное участие в обеспечении обороны Украины в связи с вооруженной агрессией рф.

Кроме того, предлагают отметить людей, которые стали лицами с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при непосредственном участии в обороне Украины. Таким лицам тоже дадут статус "участник боевых действий".

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"Реализация проекта Закона создаст более благоприятные условия для обеспечения прав и интересов Защитников и Защитниц Украины, а также членов их семей", - говорится в пояснительной записке.

Ранее

Кабинет министров Украины готовит постановление о предоставлении статуса участника боевых действий добровольцам в общинах.