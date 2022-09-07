В Украине появится штаб по вопросам деоккупированных территорий: его возглавит Верещук

КИЕВ. 7 сентября. УНН. На заседании правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил создать координационный штаб по вопросам деоккупированных территорий. Его возглавит министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Минреинтеграции.

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"Вице-премьер-министр Ирина Верещук возглавит координационный штаб по вопросам деоккупированных территорий. Такое решение сегодня приняло правительство. По инициативе президента Украины на правительственном совещании премьер-министр Денис Шмыгаль поручил создать координационный штаб по вопросам оккупированных территорий", – говорится в сообщении.

Детали

Основная задача координационного штаба – восстановление территорий, которые ВСУ освобождают от российских оккупантов, восстановление государственной и гражданской инфраструктуры, нормализация их жизнеобеспечения.

Минреинтеграции напомнило, что в августе было деоккупировано село Мазановка Краматорского района Донецкой области и Высокополье Бериславского района Херсонской области. Несколько дней назад ВСУ освободили еще один населенный пункт в Донецкой области и два на юге.

Напомним

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал жителей захваченных территорий, в частности крымчан, готовиться к деоккупации.