Кабмин пересмотрел начисление пенсий военнослужащим

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Сегодня на заседании Правительство пересмотрело исчисление выслуги лет и выплаты пенсий для военнослужащих. В частности, пересмотрены названия и виды воинских званий, на которые распространяется утвержденное постановление. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

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«Приведено постановление КМУ «О порядке исчисления выслуг лет, назначения и выплаты пенсий и денежной помощи лицам, имеющим право на пенсию в соответствии с ЗУ «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», кроме военнослужащих срочной службы и членов их семей и приравненных к ним лиц» от 17.07.1992 № 393 в соответствии с ЗУ «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» от 09.04.1992 № 2262-ХІІ в связи с внесением в него изменений Законом «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования пенсионного законодательства» от 15.02.2022 № 2040-ІХ. В частности, пересмотрено применение названий и видов воинских званий военнослужащих, на которые распространяется действие Закона № 2262-ХІІ», – говорится в сообщении.

Напомним

В Пенсионном фонде Украины рассказали, что после увольнения со службы пенсии военнослужащих пересматриваются с учетом дополнительной выслуги лет и денежного обеспечения, определяемого по последней должности на время повторного увольнения со службы.