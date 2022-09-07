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Правительство изменило процедуру передачи имущества государственной собственности

Правительство изменило процедуру передачи имущества государственной собственности

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Сегодня на заседании Кабмин внес изменения в Положение о передаче объектов права государственной собственности. В частности, усовершенствована процедура передачи имущественных комплексов предприятий, учреждений, организаций, их структурных подразделений в Фонд государственного имущества. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

Цитата

«Внесены изменения в Положение о порядке передачи объектов права государственной собственности. Усовершенствована процедура подготовки, разработки и представления на рассмотрение Правительства проектов решений по передаче единых (целостных) имущественных комплексов предприятий, учреждений, организаций, их структурных подразделений в сферу управления Фонда государственного имущества и оформление передачи таких объектов от других уполномоченных органов управления», – говорится в сообщении.

Напомним

Верховная Рада назначила народного депутата от партии "Голос" Рустема Умерова новым главой Фонда государственного имущества Украины.

Источник: УНН
Теги: имущество, государственная собственность
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