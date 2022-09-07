Кабмин утвердил процедуру предоставления временного жилья для ВПЛ

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Сегодня на заседании Кабинет министров Украины утвердил Порядок предоставления временного жилья внутренне перемещенным лицам и лицам, жилье которых было разрушено в результате боевых действий. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

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«Утвержден Порядок предоставления жилья, приобретенного Госмолодежжильем за счет средств гуманитарной и иной помощи, для временного проживания пострадавших. Предусмотрено, что жилье будет предоставляться для временного проживания лиц, жилые дома (жилые помещения) которых разрушены, повреждены в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией рф, или внутренне перемещенным лицам», – говорится в сообщении.

Напомним

Обновлен актуальный перечень общин в районах боевых действий, на ТОТ и тех, которые в окружении. На его основе внутриперемещенным лицам будут производиться выплаты.