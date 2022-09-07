Зеленский провел телефонный разговор с Шольцем: обсудили вопросы финансов и обороны

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. Они обсудили вопросы финансов и обороны Украины, сообщил Зеленский в Twitter, передает УНН.

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"Провел телефонный разговор с бундесканцлером Олафом Шольцем на широкий перечень тем. В частности, поблагодарил за подтверждение 5 млрд евро макрофина от ЕС, рассказал о необходимости полноценной программы МВФ. Обсудили планы дальнейшего усиления оборонных способностей Украины", - написал Владимир Зеленский.

Провів телефонну розмову з бундесканцлером @OlafScholz на широкий перелік тем. Зокрема, подякував за підтвердження €5 млрд макрофіну від ЄС, розповів про необхідність повноцінної програми МВФ. Обговорили плани щодо подальшого посилення оборонних спроможностей України. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 7, 2022

Напомним

5 сентября Шольц встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем. Они обсудили весь спектр вопросов, касающихся финансов, оружия, восстановления Украины, санкций, энергетического кризиса и отопительного сезона.