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Зеленский провел телефонный разговор с Шольцем: обсудили вопросы финансов и обороны

Зеленский провел телефонный разговор с Шольцем: обсудили вопросы финансов и обороны

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. Они обсудили вопросы финансов и обороны Украины, сообщил Зеленский в Twitter, передает УНН.

Цитата

"Провел телефонный разговор с бундесканцлером Олафом Шольцем на широкий перечень тем. В частности, поблагодарил за подтверждение 5 млрд евро макрофина от ЕС, рассказал о необходимости полноценной программы МВФ. Обсудили планы дальнейшего усиления оборонных способностей Украины", - написал Владимир Зеленский.

Напомним

5 сентября Шольц встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем. Они обсудили весь спектр вопросов, касающихся финансов, оружия, восстановления Украины, санкций, энергетического кризиса и отопительного сезона.

Источник: УНН
Теги: Украина, Германия, Владимир Зеленский, Олаф Шольц
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