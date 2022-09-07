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Зеленский назначил руководителей управлений СБУ в Черниговской и Херсонской областях

Зеленский назначил руководителей управлений СБУ в Черниговской и Херсонской областях

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Президент Владимир Зеленский назначил начальников управлений Службы безопасности Украины в Черниговской и Херсонской областях. Соответствующие указы №632 и №633 опубликованы на сайте главы государства, информирует УНН.

Детали

Указом №633 начальником Управления СБУ в Херсонской области назначен Артем Борисевич.

Кроме того, указом №631 Зеленский уволил Евгения Нетужилова с должности начальника Управления СБУ в Черниговской области и назначил вместо него на этот пост Алексея Ляха.

Напомним

15 августа Зеленский уволил начальников управлений СБУ в Киеве и области, а также во Львовской и Тернопольской областях.

Источник: УНН
Теги: СБУ, Владимир Зеленский
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