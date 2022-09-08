Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 36,14 -0,1499 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Как изменится политика Великобритании по Украине после избрания нового премьер-министра - рассказал эксперт
Как изменится политика Великобритании по Украине после избрания нового премьер-министра - рассказал эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
13440

Будет очень жарко: в Минобороны дали "прогноз погоды" в Крыму

Будет очень жарко: в Минобороны дали "прогноз погоды" в Крыму

Взрыв в Крыму

Источник: Фото с открытых источников

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Министерство обороны Украины на своей странице в Twitter прогнозируют "жаркую погоду" в Крыму, чем намекают оккупантам убираться с полуострова, пишет УНН.

ДЕТАЛИ

В своем сообщении Минобороны отметили, что оккупанты могут установить новый мировой рекорд по плаванию в открытой воде.

Цитата

"Синоптики говорят, что в Крыму будет очень жарко. Пора российским захватчикам готовиться к заплыву. Чтобы доплыть до Сочи или Ейска, нужно много сил. Кстати, в Книгу рекордов Гиннеса может быть включен новый рекорд по самому длинному плаванию в открытой воде" ", — говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Представительство Президента рассказало, как действовать во время деоккупации и возможных боевых действий на территории Крыма.

Источник: УНН
Теги: Крым, Минобороны
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.