Будет очень жарко: в Минобороны дали "прогноз погоды" в Крыму

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Министерство обороны Украины на своей странице в Twitter прогнозируют "жаркую погоду" в Крыму, чем намекают оккупантам убираться с полуострова, пишет УНН.

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В своем сообщении Минобороны отметили, что оккупанты могут установить новый мировой рекорд по плаванию в открытой воде.

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"Синоптики говорят, что в Крыму будет очень жарко. Пора российским захватчикам готовиться к заплыву. Чтобы доплыть до Сочи или Ейска, нужно много сил. Кстати, в Книгу рекордов Гиннеса может быть включен новый рекорд по самому длинному плаванию в открытой воде" ", — говорится в сообщении.

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