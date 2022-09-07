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"Хорошие новости из Харьковской области": Зеленский прокомментировал контрнаступление в Харьковской области

"Хорошие новости из Харьковской области": Зеленский прокомментировал контрнаступление в Харьковской области

Владимир Зеленский

Источник: ОПУ

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский прокомментировал контрнаступление в Харьковской области. Он сообщил о "хороших новостях", но без указания каких-либо конкретных населенных пунктов. Об этом информирует УНН.

Цитата

"На этой неделе у нас есть хорошие новости из Харьковской области. Наверное, все уже видели сообщения об активности украинских защитников. И, думаю, все граждане испытывают гордость за наших воинов. Это заслуженная гордость, правильное чувство", — сказал Зеленский.

"Сейчас еще не время называть те или иные населенные пункты, в которые возвращается украинское знамя", - добавил президент Украины, но выразил благодарность нескольким украинским частям, проявившим "храбрость и героизм во время выполнения боевых задач".

По данным многочисленных телеграмм-каналов, подтвержденных кадрами в социальных сетях, Вооруженные силы Украины начали контрследующую операцию под стратегически важным городом Балаклея в Харьковской области.

За последние два дня украинские военные добились значительных успехов: сумели взять в окружение Балаклею и начали двигаться в сторону Купянского – важнейшего транспортного узла, который используется для снабжения всей группировки армии РФ, в том числе в Донбассе.

Напомним

Контрнаступление в Харьковской области: ВСУ отвергли россиян на левый берег рек Северский Донец и Средняя Балаклейка.

Источник: УНН
Теги: обращение, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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