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Мы помним обо всех наших людях, которых содержат оккупанты, — Зеленский

Мы помним обо всех наших людях, которых содержат оккупанты, — Зеленский

Владимир Зеленский

Источник: ОПУ

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Во время традиционного обращения к украинскому народу Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Украина помнит всех украинских пленных, которых содержат российские оккупанты. Об этом пишет УНН.

Цитата

"Хочу сегодня сказать еще одну вещь – очень важную, очень чувствительную. Это касается украинцев, которые удерживаются оккупантами в плену. На уровне украинской разведки и других привлеченных структур и людей постоянно пытаемся добиться освобождения наших пленных", — сказал Президент.

Подробности

Как отметил Зеленский, работа по освобождению пленных никогда не прекращалась. Он добавил, что активные действия наших защитников означают также возможность задержания достаточного количества врагов, чтобы побуждать к обмену, к освобождению украинских пленных.

"Мы пам’помним обо всех наших людях, которых содержат оккупанты", — подчеркнул Зеленский.

Напомним

Зеленский прокомментировал контрнаступление в Харьковской области. Он сообщил о "хороших новостях", но без указания каких-либо конкретных населенных пунктов.

Источник: УНН
Теги: пленные, обращение, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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