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СНБО ввел санкции против 606 российских чиновников - Зеленский

СНБО ввел санкции против 606 российских чиновников - Зеленский

Владимир Зеленский

Источник: ОПУ

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский сообщил о санкциях против 606 российских чиновников. Соответствующее решение приняли в СНБО, пишет УНН.

Детали

Совет национальной безопасности и обороны по результатам заседания 7 сентября ввел санкции против 606 российских политиков и чиновников.

Цитата

"Сегодня принято важное решение Советом национальной безопасности и обороны Украины. Применены санкции к 606 физическим лицам, принадлежащим к правящей верхушке России. 28 членов Совета безопасности России, 154 члена Совета федерации России, 424 депутата Госдумы России — ответственны за эту войну, за террор против наших людей, и ни один из них не уйдет от ответственности. Это только вопрос времени", — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Украина уже сделала часть необходимых юридических, дипломатических и политических шагов, обеспечивающих привлечение подсанкционных россиян к ответственности. При этом глава государства отметил, что также СБУ провела операцию по деятельности некоторых подсанкционных лиц на территории Украины.

"Я неоднократно подчеркивал — контрабандистам и криминальным сетям в Украине места не будет. Похоже, некоторые из них не поняли. Что ж, поймут. Чиновники таможни, которые помогали контрабандистам, в том числе и среди руководителей, отстранены и получат законный ответ на все свои незаконные действия", — подчеркнул Президент.

У тех из них, у кого вдобавок обнаружено иностранное гражданство, в том числе российское и румынское, лишено гражданство Украины.

Напомним

Зеленский прокомментировал контрнаступление в Харьковской области.

Источник: УНН
Теги: санкции, обращение, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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