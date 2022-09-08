Бюджет-2023 будет предусматривать на безопасность и оборону более триллиона гривен

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский сообщил, что бюджет Украины на 2023 год будет предусматривать на безопасность и оборону более триллиона гривен. Об этом информирует УНН.

Детали

Президент Украины провел совещание с главой правительства, министром финансов, профильным заместителем руководителя Офиса по проекту бюджета на следующий год.

Как отметил Зеленский, такой бюджет предусматривает финансирование воюющей страны. Чиновники представят параметры проекта в будущем.

Глава государства подчеркнул, что приоритетом финансирования будет сектор безопасности и обороны. На это выделят более триллиона гривен.

Он подчеркнул, что также в следующем году в полном объеме должны выполняться и социальные гарантии.

"Хочу, чтобы меня услышали украинские пенсионеры. Правительству поставлена ​​задача в следующем году, равно как и в этом году, обеспечить индексацию пенсий для всех наших пенсионеров", — отметил политик.

Кроме того, в 2023 году планируется сократить государственные расходы.

Напомним

Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский прокомментировал контрнаступление в Харьковской области. Он сообщил о "хороших новостях", но без указания каких-либо конкретных населенных пунктов.