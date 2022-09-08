Мининфраструктуры ответило на угрозы путина ограничить экспорт зерна из Украины

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Мининфраструктуры ответило на заявление российского президента владимира путина о географии экспорта в рамках "зерновой инициативы", отметив, что расценивают как очередные проявление цинизма и лжи заявления высшего политического руководства рф об ограничении экспорта продовольствия из Украины, информирует УНН.

Цитата

"Любые заявления высшего политического руководства россии, направленные на ограничение экспорта украинского продовольствия, расцениваем как нескрываемое использование трагедии голода в политических целях и очередные проявления цинизма, лжи и варварской сущности современной россии", - говорится в заявлении Мининфраструктуры.

Детали

В ведомстве подчеркнули, что если говорить только об Африке, то в Египет было отправлено 8 судов (192 тыс. тонн зерна), Судан — 3 судна (115 тыс. тонн), Кению — 1 судно (50 тыс. тонн), Алжир — 1 судно (44 тыс. тонн), Сомали — 1 судно (29 тыс. тонн), Джибути — 1 судно (23 тыс. тонн) и Ливию — 1 судно (16,5 тыс. тонн).

Также в рамках помощи населению Африки, которое, по данным ООН, находится на пороге гуманитарной катастрофы, по данным МИУ, уже отправлены 2 судна, зафрахтованные непосредственно Всемирной продовольственной программой ООН (ВПП). На их борту более 60 тысяч тонн пшеницы для жителей Йемена и Эфиопии.

"Помимо этого, благодаря партнерам из ООН уже закуплено еще 190 тыс. тонн зерновых для дальнейшего экспорта в государства африканского континента. В целом, в рамках работы ВПП из портов Украины в ближайшее время будет экспортировано 280 тыс. тонн агропродукции для борьбы с голодом", - подчеркнули в министерстве.

По сообщению, ближайшее судно, зафрахтованное ВПП – это балкер KARIA ANGEL, который проходит инспекционную проверку в Стамбуле. После проверки он будет поставлен на загрузку 30 тысяч тонн пшеницы в порту "Черноморск".

Вместе с Генеральным секретарем ООН Антониу Гуттереш в Мининфраструктуры призвали другие государства и частных инвесторов приобщиться к закупке зерна для населения Африки. "Вместе мы сможем существенно увеличить объемы поставок агропродукции и эффективно противодействовать мировому дефициту продовольствия", - отметили в ведомстве.

В частности, по данным ведомства, Государственный секретарь США Энтони Блинкен уже заявил о выделении 68 млн долларов на закупку зерна для нужд Африки.

В Мининфраструктуры также отметили, что с момента выхода первого судна с украинским продовольствием и на сегодня уже экспортировано 2,37 млн ​​тонн агропродукции. В частности, в страны Азии отправлено 54 судна с 1,04 млн тонн, в Европу — 32 судна с 0,85 млн тонн, а в Африку — 16 судов с 0,47 млн ​​тонн агропродукции.

"Отдельно заметим, что подписанная Украиной, ООН и Турцией инициатива о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания не предусматривает никаких ограничений по направлениям экспорта", - отметили в ведомстве.

Дополнение

7 сентября путин заговорил об ограничении экспорта зерна из Украины. путин заявил, что якобы практически все украинское зерно не было доставлено в самые бедные развивающиеся страны.