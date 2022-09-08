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Христя Фриланд может стать следующим генсеком НАТО – СМИ

Христя Фриланд может стать следующим генсеком НАТО – СМИ

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Вице-премьер Канады Христя Фриланд, которая имеет украинское происхождение, может стать следующим генеральным секретарем НАТО. Об этом сообщило CBC News со ссылкой на источники, информирует УНН.

Цитата

"По крайней мере четыре разных источника – в Оттаве, Вашингтоне и Брюсселе, где находится штаб-квартира НАТО, говорят, что имя Фриланд уже несколько месяцев упоминается в кругах международной обороны и безопасности как потенциального преемника нынешнего генерального секретаря Йенса Столтенберга", – говорится в сообщении.

Напомним

Йенс Столтенберг должен покинуть пост генерального секретаря НАТО в конце сентября 2022 года.

4 февраля 2022 года СМИ сообщали, что на должность генсека НАТО претендуют бывший премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй, бывший верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Федерика Могерини, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и другие.

Источник: УНН
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