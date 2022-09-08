Христя Фриланд может стать следующим генсеком НАТО – СМИ

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Вице-премьер Канады Христя Фриланд, которая имеет украинское происхождение, может стать следующим генеральным секретарем НАТО. Об этом сообщило CBC News со ссылкой на источники, информирует УНН.

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"По крайней мере четыре разных источника – в Оттаве, Вашингтоне и Брюсселе, где находится штаб-квартира НАТО, говорят, что имя Фриланд уже несколько месяцев упоминается в кругах международной обороны и безопасности как потенциального преемника нынешнего генерального секретаря Йенса Столтенберга", – говорится в сообщении.

Напомним

Йенс Столтенберг должен покинуть пост генерального секретаря НАТО в конце сентября 2022 года.

4 февраля 2022 года СМИ сообщали, что на должность генсека НАТО претендуют бывший премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй, бывший верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Федерика Могерини, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и другие.