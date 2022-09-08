Новости: Политика
8 сентября 2022, 10:29 • Варвара Крат • 3360
Байден планирует видеозвонок с союзниками относительно помощи Украине - Bloomberg
Джо Байден
КИЕВ. 8 сентября. УНН. В четверг президент США Джо Байден планирует совершить видеозвонок союзникам о помощи Украине. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.
Детали
Звонок запланирован в четверг на утро по вашингтонскому времени. Вместе с лидерами G7, НАТО и ЕС Байден обсудит следующие шаги по поддержке Украины по борьбе с российской агрессией, отмечает издание.
Видеоформат звонков был начат в первые месяцы войны в Украине. И сейчас президент США, как указано, планирует его возрождение.
Напомним
Президент США Байден и новый премьер Британии Трасс обсудили важность продолжения тесного сотрудничества в решении глобальных вызовов, в частности, поддержку Украины в ее защите от российской агрессии.
Источник: УНН
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